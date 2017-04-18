«Марсель» нацелился на Доста, претендующего на «Золотую бутсу»
Нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост попал в сферу интересов «Марселя».
A Bola сообщает, что летом «провансальцы» будут готовы побороться за 27-летнего голландца. С каким предложением собирается выступить руководство французского клуба, неизвестно.
Бас Дост перебрался в «Спортинг» в августе прошлого года из «Вольфсбурга». Его контракт рассчитан до лета 2020 года, а сумма отступных составляет € 60 млн.
В текущем сезоне Дост принял участие в 38 официальных матчах за «Спортинг» и забил 31 гол. Форвард претендует на «Золотую бутсу» — награду, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
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