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18 апреля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» нацелился на Доста, претендующего на «Золотую бутсу»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост попал в сферу интересов «Марселя».

A Bola сообщает, что летом «провансальцы» будут готовы побороться за 27-летнего голландца. С каким предложением собирается выступить руководство французского клуба, неизвестно.

Бас Дост перебрался в «Спортинг» в августе прошлого года из «Вольфсбурга». Его контракт рассчитан до лета 2020 года, а сумма отступных составляет € 60 млн.

В текущем сезоне Дост принял участие в 38 официальных матчах за «Спортинг» и забил 31 гол. Форвард претендует на «Золотую бутсу» — награду, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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