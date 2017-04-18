Назначены даты проведения перенесенных матчей Премьер-Лиги и Второй Лиги

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Премьер-Лига

Установлены даты проведения ранее отложенных матчей Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги (далее — Чемпионат).



— Матч VII тура чемпионата «Актобе» — «Атырау» состоится 17 мая 2017 года;

— Матч VIII тура чемпионата «Актобе» — «Шахтер» состоится 28 июня 2017 года.



В связи с указанным переносом матча VIII тура чемпионата, встреча XVIII тура чемпионата «Шахтер» — «Актобе» состоится 2 июля 2017 года.



Вторая Лига

— Матч III тура первенства среди команд Второй Лиги «Атырау» — «Окжетпес» состоится 15 мая 2017 года;

— Матч XXVII тура первенства среди команд Второй Лиги «Астана» — «Актобе» состоится 28 апреля 2017 года;

— Матч IV тура первенства среди команд Второй Лиги «Актобе» — «Астана» состоится 6 октября 2017 года.