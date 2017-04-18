Назначены даты проведения перенесенных матчей Премьер-Лиги и Второй Лиги
Представляем Вашему вниманию время начала перенесенных матчей
Премьер-Лиги и Второй Лиги.
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Премьер-Лига
Установлены даты проведения ранее отложенных матчей Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов
— Матч VII тура чемпионата «Актобе» — «Атырау» состоится 17 мая 2017 года;
— Матч VIII тура чемпионата «Актобе» — «Шахтер» состоится 28 июня 2017 года.
В связи с указанным переносом матча VIII тура чемпионата, встреча XVIII тура чемпионата «Шахтер» — «Актобе» состоится 2 июля 2017 года.
Вторая Лига
— Матч III тура первенства среди команд Второй Лиги «Атырау» — «Окжетпес» состоится 15 мая 2017 года;
— Матч XXVII тура первенства среди команд Второй Лиги «Астана» — «Актобе» состоится 28 апреля 2017 года;
— Матч IV тура первенства среди команд Второй Лиги «Актобе» — «Астана» состоится 6 октября 2017 года.
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