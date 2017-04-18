Флорентино Перес просит де Хеа приложить усилия для перехода в «Реал»

Согласно информации источника, Перес попросил футболиста сборной Испании приложить усилия к тому, чтобы его переход в «Королевский клуб» состоялся. Однако главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью расставаться с игроком не намерен.

По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что «Королевский клуб» ищет вратаря на следующий сезон. Страж ворот «сливочных» Кейлор Навас был не один раз освистан на стадионе «Сантьяго Бернабеу».