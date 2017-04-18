Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29466598/
18 апреля 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Флорентино Перес просит де Хеа приложить усилия для перехода в «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, Перес попросил футболиста сборной Испании приложить усилия к тому, чтобы его переход в «Королевский клуб» состоялся. Однако главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью расставаться с игроком не намерен.

По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что «Королевский клуб» ищет вратаря на следующий сезон. Страж ворот «сливочных» Кейлор Навас был не один раз освистан на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве