Известна точная дата выборов президента ФФУ
Внеочередные выборы президента ФФУ состоятся 16 июня этого года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На эту дату запланирован внеочередной Конгресс ФФУ, на котором и будет рассматриваться вопрос избрания нового руководства федерации. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Ранее президент федерации Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. На пост главы ФФУ его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter