Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29466405/
18 апреля 2017, 13:57 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Известна точная дата выборов президента ФФУ

Внеочередные выборы президента ФФУ состоятся 16 июня этого года.

Внеочередной Конгресс Федерации футбола Украины запланирован на 16 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На эту дату запланирован внеочередной Конгресс ФФУ, на котором и будет рассматриваться вопрос избрания нового руководства федерации. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее президент федерации Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. На пост главы ФФУ его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Платежеспособные банки Украины за два месяца заработали почти 4 миллиарда гривень

Суд ООН завтра огласит решение насчет предупредительных мер к России

Одесская таможня похвасталась рекордными перечислениями в госбюджет - 2,2 миллиарда за месяц