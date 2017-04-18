С этим делом после вынесения наказания бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ в Центральном районе столицы мы простились в начале января. С тех пор к уголовной ответственности привлекли одного из фигурантов процесса Николая Рындюка, а самого осужденного этапировали в Витебскую область. Там он и находится по сей день, лишенный права свиданий с родными, по словам последних.



Они на вторничное рассмотрение могли питать разве что самую робкую надежду. Изменение вердикта нижестоящей инстанции — всегда итог вновь вскрывшихся фактов, новых свидетельских показаний или приобщенных документов. Куда реже, как показывает практика, — результат жалоб на процессуальную процедуру либо воззвания к здравому смыслу и соразмерности реального срока содеянному, на что, собственно, и обращала внимание адвокат Андрея Михайловича Татьяна Семешко.



По сути, ее развернутая мотивировка мало чем отличалась от речи, изложенной три с половиной месяца назад в рамках прений. Тогда, напомним, защита просила переквалифицировать ч. 1,2 ст. 430 (получение взятки, получение взятки повторно) в ч. 2. ст. 209 (мошенничество), а вину по ч. 2. ст. 426 УК РБ (превышение власти или служебных полномочий) сочла недоказанной; и на основании этого предлагала назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо, если подобное невозможно, — по нижнему пределу данных статей. Плюс к делу было приобщено ходатайство БФФ за подписью первого зампреда Сергея Сафарьяна с аналогичной просьбой.

Ровно то же ходатайство, кстати, Семешко представила и по ходу апелляционного рассмотрения. Причем нынче, выслушав протест прокурора, судейская коллегия отказала! Стало очевидно: ничего хорошего предъявителям ждать не стоит.



Позиция адвоката, несогласная с приговором, в целом базировалась на трех тезисах: неверная квалификация обвинения; чрезмерно строгое наказание, не учитывающее всех обстоятельств дела; «перегиб» с конфискацией имущества, затронувший собственность супруги и жены осужденного.



Идея вменить более «легкое» мошенничество вместо получения взятки изначально казалась утопичной. Утверждение, якобы Жуков «не давал обещаний каких-либо действий либо гарантий бездействия», оставляя взяткодателей в потерпевших от мошенничества, критики с точки зрения закона не выдерживало, ведь только один из свидетелей Вадим Панченко признался, будто чувствует себя обманутым. В остальном было совершенно очевидно, в какой связи «благодарили» арбитры Андрея Михайловича.



Достаточно припомнить, как те же Олег Мурашкевич и Андрей Диваков написали в следственные органы заявления о даче взятки. Никакой защитной уловки, по большому счету, они не оставляли. Не был вызван свидетель Карась? Так ведь адвокат не настаивала на этом ранее!



Прежними были аргументы, касающиеся несоизмеримой тяжести вердикта: возмещенный ущерб, отлучение от футбола и статус персоны «нон грата», что само по себе уже является наказанием, отсутствие отягчающих обстоятельств и игнорирование смягчающих, характеристика личности и поведение в зале суда. Представлял любопытство лишь момент, связанный с отказом от дачи показаний по ходу разбирательства в Центральном районе. Семешко пояснила, дескать, подсудимый пошел на это, будучи неспособным выдержать происходящее: «Степень раскаяния Жукова была очевидна. Им не давались показания лишь потому, что ему было тяжело говорить. Редкий случай, когда человек настолько переживает и сожалеет о случившемся».



Следует согласиться: нижестоящий суд на самом деле оказался максимально строг к экс-работнику БФФ и использовал в приговоре, по большому счету, верхний предел. Это являлось общим мнением в начале января, и вряд ли теперь, пожалуй, оно сильно изменилось. Вот только заседавшая нынче судейская коллегия вполне имела право считать, что все имеющиеся доказательства коллегами были глубоко исследованы и оснований для пересмотра решения нет. Опять-таки: прозвучало все, о чем уже было известно….