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18 апреля 2017, 13:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Эссьен сыграл за индонезийский ФК «Персиб», не имея разрешения на работу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист «Челси» Майкл Эссьен провел матч в чемпионате Индонезии за свой новый клуб «Персиб», не имея при этом разрешения на работу в стране. Об этом сообщает французское издание L`Equipe.

Клуб не успел подготовить необходимые документы к прошедшему в субботу матчу против Аремы Кронус в котором 34-летний футболист принял участие. Увеличить
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Клуб не успел подготовить необходимые документы к прошедшему в субботу матчу против «Аремы Кронус», в котором 34-летний футболист принял участие. Иммиграционные власти связались с руководством клуба для разъяснения ситуации. Тренер «Персиба» Умух Мучтар выразил недовольство сложившейся ситуацией. «Всем известно, что Майкл Эссьен — игрок мирового уровня, он не нелегал», — заявил специалист.

Эссьен перешел в «Персиб» в марте 2017 года. Он является двукратным чемпионом Франции в составе «Лиона». В составе «Челси» полузащитник становился двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.
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