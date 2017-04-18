Наши за границей. Парный футбол

Руслан Малиновский в третий раз за последние 40 дней выдает гол+ассист в одном матче с помощью прямого штрафного и углового, причем и на этот раз ассистирует Омару Колли. Дмитрий Чигринский проводит второй подряд хороший матч, правда, все же был пройден в двух идентичных эпизодах. «ПАОК» Евгения Шахова во второй раз подряд встречается с «Панатинаикосом» и на этот раз уныло проигрывает. Дмитрий Лепа забивает дважды. И даже неделя Артема Кравца проходила под знаком цифры «2». К сожалению, в его случае речь о паре травм.

Испания.

Приход Тони Адамса на пост главного тренера «Гранады» наделал немало шуму в Испании, во всяком случае — больше, чем заслуживает предпоследняя команда лиги, почти наверняка вылетающая. Второй иностранный тренер команды за 17 лет был выдернут из кресла руководителя компании, управляющей обоими принадлежащими китайскому бизнесмену Цзяну Лижану клубами и сразу заявил, что будет тренировать лишь до конца сезона. Попутно полушутливо обещая, что собирается «надрать задницы» подопечным и выиграть семь оставшихся матчей.



Испанские журналисты отмечают, что главная проблема команды — апатия игроков. Исходя из этого, обещаний и характера Адамса, а также травмы первого форварда Адриана Рамоса, можно было ожидать появления на поле всегда готового бороться Артема Кравца. Тем более, что после растяжения мышцы лодыжки тот успел вернуться к тренировкам в пятницу. Так и вышло. Однако ни у него, ни у партнеров в домашнем матче с «Сельтой» (0:3) ничего не получилось. Ужасная оборона вывела Гильермо Очоа на непочетное первое место по пропущенным среди всех иностранных вратарей в истории Примеры и всех вратарей «Гранады» за сезон. В атаке же хозяева сносно комбинировали, однако мяч до форвардов — Кравца и Езекиэля Понсе (аргентинец играл справа) — почти не доходил.

На счету Артема в итоге всего 14 касаний и шесть пасов, как минимум в 3−3.5 раза меньше, чем у его партнеров. Правда, уже на первой минуте он навесил слева под заблокированный удар Перейры с линии вратарской. А через 11 минут после грубой ошибки вратаря соперников получил отличный шанс забить. На под давлением защитника пробил выше пустых ворот, ударом головой с угла вратарской после длинного заброса на 36-ой минуте также промахнулся, и намного. А в самом конце первого тайма, через пару минут после получения желтой карточки за грубый фол, неудачно приземлился на ту же ногу в безобидном эпизоде и был заменен в перерыве. Вчерашнее диагностирование выявило все то же растяжение связки в лодыжке, и его участие в следующем матче под большим вопросом.

«Депортиво» — «Малага» (15) 2:0. Денис Бойко провел матч в запасе.



В низших дивизионах украинцы игровых минут не получали, причем Василий Кравец — из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

Бельгия.

При всем уважении к «Астре» и «Генту» именно в прошлый четверг «Генку» и Руслану Малиновскому предстояло доказать, что они соответствуют высокому уровню Лиги Европы. Получилось ли? По большому счету — да. Ведь достойное поражение — это также показатель. В первом тайме матча в Виго против «Сельты» (2:3) бельгийцы пропускали слишком легкие голы. Во втором — слишком прижимались к своим воротам. Малиновский же в целом допустил пять потерь мяча, отдал лишь 70 процентов точных передач и проиграл шесть из девяти дуэлей. Первая голевая атака «Сельты» начиналась с прохода и отскока от него. А во втором тайме испанцы доминировали и довольно легко (пусть и не быстро) проходили центр поля. В атаке Руслан фактически запомнился лишь очень неточным ударом издали.



С другой стороны, стоит отметить, что «Генк» выглядел вполне конкурентоспособно, в первом тайме играл лучше соперника, и именно Руслан во многом определял игру команды. Поначалу он обеспечивал высокий прессинг и действовал жестко и активно. Все атаки бельгийцев проходили через него, и в пяти из шести закончившихся ударами в первые 45 минут он принимал довольно важное участие. Его перевод направо развернул атаку, продолжившуюся двумя навесами и голом. Его заброс на ход Троссару по левому флангу закончился «кроссом» последнего и упущенным отличным шансом забить. Попытка Руслана обвести — мяч отскакивает к Троссару, и тот бьет во вратаря. В конце тайма 18-й номер отлично врывался в штрафную по левой стороне, и защитник с трудом сумел выбить на угловой. И тогда же пробивал штрафной, мяч опускался очень неудобно, и вратарь чуть не выпустил его в ворота.



Во втором же тайме Малиновскому часто приходилось смещаться близко к защитникам и разыгрывать мяч оттуда. Да и голевая атака фактически началась с его длинного заброса, пусть и неточного (тот же Троссар поборолся, отобрал мяч и навесил на Буффеля). А оборонялся «Генк» хотя и глубоко, зато надежно, позволив сопернику нанести от силы два опасных удара по воротам Райана. Заменен украинец был на первой добавленной минуте из-за крайней усталости и небольшого мышечного повреждения.

В матче лиги в гостях против «Кортрейка» (3:0) — главного соперника за лидерство в группе — наставник «Генка» Альберт Стюйвенберг произвел семь изменений в стартовом составе. Но без «Генерала Малиновского» (слова журналиста сайта Voetbalkrant.com) обойтись не мог. И Руслан отлично справился даже с дополнительной нагрузкой, возникшей из-за перехода в этом матче на игру с двумя опорниками. Гости полностью доминировали в центре поля, не позволяя сопернику почти ничего. А некоторое затишье в игре в середине первого тайма прервал именно украинец, классным штрафным ударом с 25-ти метров над стенкой и в угол. Во втором тайме он еще и подал угловой по высокой дуге точно на голову Колли. Также на его счету неточный штрафной и такой же удар с игры с 16-ти метров. Заменен на 74-ой минуте. Бельгийская пресса единодушно признала его игроком матча. Интересно, что такая связка — гол прямым штрафным ударом и ассист Колли с углового — у него получается уже в третий раз за последние 40 дней. «Генк» на первом месте в группе с тремя победами и разницей мячей 8:0.



Андрей Тотовицкий был, пожалуй, самым активным в рядах «Кортрейка», совершив несколько симпатичных фланговых рейдов. Однако его пасы прерывались защитниками.



В другой группе «Сент-Трюйден» после победы над «Льерсом» (2:1) идет вторым. В первые 37 минут матча команда Романа Безуса играла крайне слабо и проигрывала после первого тайма. Поэтому замена совершенно незаметного украинца в перерыве выглядела вполне логичной. Вышедший вместо него Янссенс в итоге стал автором победного ассиста.



Пропущенный в добавленное время гол от скромнейшего «Сент-Жилуаз» из Второго дивизиона (2:2) стоил главному тренеру «Стандарда» Александару Янковичу увольнения. В последнем матче серба на посту Валерий Лучкевич отыграл 18 минут.



«Эупен» — «Локерен» 3:3. Сергей Болбат вне заявки гостей.

Германия.

В 13-ти матчах Бундеслиги в 2017-ом году «Дармштадт» одержал три победы, все — дома и все — со счетом 2:1. «Шальке» был переигран и с помощью Артема Федецкого, отыгравшего второй тайм. Гости и в эти 45 минут владели полным преимуществом, доведя общее количество ударов по воротам до 26-ти, а процент владения мячом — до 69-ти. Но в итоге создали мало («стандарты» и пару быстрых прорывов по левому флангу, не закончившихся ничем особенным), не реализовали пенальти и пропустили в добавленное время. К последним двум эпизодам крайне редко касавшийся мяча Артем (один заблокированный прострел) не имел никакого отношения. А вот голевая комбинация «кнаппен» началась с паса на фланге на ход мимо украинца и закончилась точным навесом с его фланга.



Денис Олейник, Игорь Березовский и Евгений Коноплянка в этом матче в заявки не попали. А в матче Лиги Европы в гостях против «Аякса» (0:2) последний отыграл семь минут, был довольно активен, заработал и подал два угловых, один из них — на голову Горетцке, удар которого пришелся в защитника.



Владлен Юрченко также оказался вне заявки «Байера» на матч с «Баварией» (0:0). Его команда на 12-ом месте, «Шальке» — 11-й, «Дармштадт» — последний.



Региональлига. «Виктория» Берлин — «БАК 07» 0:2. Мирослав Славов открыл счет в матче. Его команда на четвертом месте.

Греция.

В матче лиги в Салониках десять дней назад «Панатинаикос» выставил почти резервный состав и был разгромлен. Эта жертва оказалась не напрасной, поскольку в кубковом полуфинале через четыре дня афиняне в свою очередь уверенно переиграли того же соперника со счетом 2:0, оставив тому небольшие шансы на выход в финал. «ПАОК», впервые за 30 лет победивший все три афинские команды дома, в гостях вчистую проиграл им все четыре матча. И в этом после равнобледных первых 15 минут хозяева завладели инициативой и уже не упускали ее до конца матча, после которого наставник гостей Владимир Ивич говорил о плохом контроле мяча, низких скоростях и нервном состоянии подопечных.



Евгений Шахов, лучший игрок команды в марте по мнению 46% посетителей официального сайта «ПАОКа» («великолепен, стабилен, спокоен, эффективен, неустанно двигается, игрок, который нужен тренеру» — цитаты из статьи, сообщающей о его победе в голосовании), отыграл 88 минут, не запомнился ничем в атаке, проигрывал борьбу в центре поля и в одном из эпизодов в своей штрафной толкал соперника. К счастью для него, арбитр пенальти не назначил. На 83-ей минуте он отдал короткий пас партнеру на фланг, а последующий пас того был неудачным, отрезав весь центр поля вместе с украинцем. Так «Панатинаикос» забил второй гол.



В этом матче Шахов травмировал левую руку, из-за чего пропустил несколько тренировок. Правда, обследование с помощью рентгена не выявило никаких проблем.



В отличие от экс-партнера по «Днепру», Дмитрий Чигринский за последние 10 дней переживал исключительно позитивные эмоции. Хорошее возвращение после травмы продолжилось без сомнения знаковой победой в Кубке в гостях над уже почти чемпионом «Олимпиакосом» (2:1). Первый тайм был одним из лучших в сезоне в Греции по уровню игры, причем обеих команд. И после отличных первых 15-ти минут с голом «АЕКу» (праздновавшему 93-й День Рождения) приходилось крайне тяжело. В одной из атак Чигринский выбил мяч недалеко и прямо на соперника, тот отдал правее, и последующий навес закончился голом. Через несколько минут проход украинца с помощью стенки и очень похожий пас мимо него на фланг закончились ударом в стойку. А еще один пас мимо него — классным сейвом вратаря. Зато во втором тайме «АЕК» опасно атаковал и отлично защищался.



По окончании матча Чигринский заявил о «большой победе на пути к финалу», добавив: «Мы доказали, что не хуже соперника». Признал, что в первом тайме он и партнеры были немного растерянны, но хвалил агрессивную игру команды во втором. Также он скромно говорил о собственном постепенном прогрессе и улучшении ситуации с вылеченной рукой. А вот глава Департамента Коммуникаций клуба Андреас Диматос в Facebook после матча высказался гораздо сильнее: «Дмитрий, эта команда в твоих руках. Только ты и те, кто близок к тебе, знают, что ты прошел во время лечения и насколько ты велик. Я почитаю тебя».

Греческая лига в этот уик-энд ушла на пасхальный перерыв. Кстати, в Турции футболисты также отдыхали.

Польша.

Несмотря на первую потерю очков дома в 2017-ом году («Краковия», 0:0) «Ягеллония» за тур до окончания регулярного чемпионата остается лидером. Тарас Романчук вышел на замену на 46-ой минуте, Дмитрий Хомченовский — на 67-ой. Оба не смогли изменить что-нибудь в крайне слабой игре «Яги». Кстати, соперник играл ничем не лучше. Хомченовский хотя бы нанес неточный удар издали и пару раз неплохо проходил по флангу. Романчук же был совершенно незаметен и по окончании матча говорил об отличной обороне соперника и о собственной неэффективности.



«Яга» осталась лидером благодаря работе другой «желто-красной» команды. Худшая гостевая команда лиги «Корона» (6) неожиданно добыла нулевую ничью у «Легии» в гостях. Еще до матча украинский полузащитник команды из Кельце Сергей Пилипчук говорил о психологической проблеме команды. Похоже, ее удалось решить. «Корона» отлично защищалась и создала намного больше в атаке, причем лидером по ударам по воротам (4) был именно Сергей. Его удар головой после штрафного был чуть неточным, как и удар издали (выше), а удар с линии штрафной не без труда взял вратарь. Впрочем, в последнем эпизоде пас был более перспективным решением. Во втором тайме oн уже подустал, не запомнился ничем и был заменен на 81-ой минуте, до того получил желтую карточку.



«Лех» также остался на своем месте (4) несмотря на результат матча в Плоцке — 3:0 в свою пользу. Владимир Костевич отыграл полный матч. Пытался поддерживать атаку, однако в этом аспекте он несколько сдал после бурного начала года. Его четыре «кросса» не закончились ничем опасным для соперника, также он был лучшим на поле по общему числу касаний и передач. Нанес неточный удар по воротам. В обороне же отыграл безупречно, позволив своему вратарю установить клубный рекорд по «сухим» матчам за сезон — 14.



«Брук-Бет Термалика» одержала первую победу в 2017-ом году, в своем девятом матче с начала года переиграв дома «Пяст» со счетом 1:0. Это позволило «слоникам» вернуться в первую восьмерку. Наставник гостей назвал игру своей команды худшей в сезоне и заявил, что его подопечные не создали ни одного шанса забить. А это означает отличную игру Артема Путивцева и других защитников хозяев, что явно является реабилитацией за плохое выступление в предыдущем туре. Даже после опасной обрезки партнера Артем подстраховал его, выбив на угловой. А вскоре и сам подключился к атаке и замыкал навес, пробив головой в руки вратарю.



Шестую и десятую команды разделяет лишь одно очко, так что борьба за попадание в первую восьмерку в последнем туре будет сумасшедшей. В одном из матчей встретятся «Корона» и «Термалика».

Хорватия.

Дмитрий Лепа, пожалуй, пребывает в лучшей форме в карьере и заслуженно называется одним из лучших игроков лиги в 2017-ом году. На его счету уже шесть мячей, больше, чем он забивал в любом другом сезоне, из них пять — в последних четырех матчах. Причем намного более впечатляет он в тех матчах, в которых играет на позиции под нападающим, а не на фланге. Именно под форвардом Дмитрий играл и в матче против «Истры» (2:0), забив оба гола своей команды в великолепном стиле и на 78-ой минуте уходя с поля под овации болельщиков и их продолжительное скандирование «Лепа, Лепа».

27-ой номер «Осиека» начал матч с попытки замкнуть прострел слева, однако с линии вратарской пробил лишь впритирку со штангой. Уже на восьмой минуте сам получил мяч слева, сместился в центр, убрал финтом защитника и точно пробил в дальний нижний угол. А на 25-ой минуте получил пас уже в центре штрафной, на этот раз просто издевательски посадил на «пятую точку» не только защитника, но и вратаря, а затем положил мяч в угол. «Осиек» остается третьим.

Азербайджан.

После лишь 0:0 в матче сезона в «Габале» и на словах, и на деле признали поражение в битве за титул чемпиона и принялись ожидать финал Кубка против «Карабаха», который состоится пятого мая. В первую неделю ожиданий затесалось поражение от «Кяпаза» в гостях в матче лиги со счетом 0:2. На послематчевой пресс-конференции наставник «радаров» Роман Григорчук заявил о психологической неподготовленности к матчу и о первом заслуженном поражении в сезоне. Его команда и вправду уступила по делу более живому и организованному сопернику.

Дмитрий Безотосный вытащил ногой удар с линии вратарской (правда, слабый), отлично отбил мощный удар с семи метров, а в добавленное время вновь классно отбил удар при выходе один-на-один, однако да Силва добил. Пятый матч лиги подряд без побед. А ведь до начала этой ужасной серии «Габала» лидировала в турнирной таблице.



«Нефтчи» (предпоследнее место) после четырех матчей без побед во всех турнирах разгромил «АЗАЛ» со счетом 4:0 без помощи травмированного Кирилла Петрова.

Нидерланды.

Александр Зинченко привычно остался в запасе первой команды («АДО Ден Хааг», 1:1) и привычно отыграл полный матч за дубль («Аякс» II, 3:1). Заработал ассист коротким пасом на Росарио, блестяще пробившего с 18-ти метров. В еще одном матче Второго дивизиона против «Осса» (0:2) в заявку не попал. Первая команда «ПСВ» на третьем месте в Эредивизие, вторая — на четвертом во Втором дивизионе.



Италия. Серия Б. «Фрозиноне» (2) — «Новара» 2:3. Василий Прийма — запас.



Австрия. Второй дивизион. «Винер» — «Капфенберг» (6) 3:1. Евгений Будник — 75 минут в составе гостей и гол.



Болгария. «Лудогорец» (1) — «Левски» 0:0. Игорь Пластун — запас.



«Дунав» (4) — «Черно Море» 1:0. Алексей Ларин — запас.



Кипр. «Этникос» — «Эрмис» (7) 1:1. Ярослав Мартынюк — гол дальним штрафным ударом по дуге (вратарь пошел на перехват навеса) в добавленное время и желтая карточка.



Чехия. «Збройовка» (12) — «Яблонец» 2:0. Борис Тащи — полный матч и гол (во втором матче подряд) классным ударом через себя с острейшего угла из района боковой линии штрафной.



Сербия. «Металац» (12) — «Рад» 1:2. Тарас Бондаренко — дебютный гол за «Металац» мощным ударом головой после подачи углового.



Македония. «Силекс» — «Вардар» 0:1. Евгений Новак в запасе лидера.



Черногория. «Младост» — «Петровац» (8) 2:0. Андрей Корнийчук — 16 минут.



Венгрия. Александр Надь отыграл два полных матча за «Дьирмот» — против «Уйпешта» (2:2, желтая карточка) и «Видеотона» (0:1). В первом из матчей Алексей Антонов остался в запасе, во втором — отыграл все 90 минут и получил желтую карточку. «Дьирмот» остается последним.



«Дебрецен» — «МТК» 0:0. «МТК» (10) — «Халадаш» 0:0. Юрий Коломоец — полный матч и 78 минут соответственно.



«Ференцварош» — «Вашаш» 1:2. «Вашаш» (3) — «Уйпешт» 2:3. Во втором из матчей впервые после долгого отсутствия в заявку вернулся Евгений Павлов (запас).



Казахстан. За два тура, прошедших на прошлой неделе, голом отметился лишь один украинец — Максим Фещук в матче «Иртыш» — «Тараз», который его команда проиграла со счетом 2:5. «Тараз» на восьмом месте.



Беларусь. «Днепр» Могилев — «Крумкачы» 2:1. За хозяев отличился Богдан Рудюк, за гостей — Александр Батищев.