20 апреля клубы УПЛ проголосуют за новый формат
Клубы украинской
Премьер-лиги до 20 апреля проведут голосование за свой вариант проведения чемпионата сезона-2017/18.
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Как сообщает Sportarena, руководство УПЛ на прошлой неделе разослало своим участникам пять проектов формата следующего чемпионата.
Все пять предложенных клубам вариантов предусматривают участие 12 команд, а также последующее разделение на две или три группы после первого этапа. Принципиальная разница форматов в количестве и сути стыковых матчей.
Нынешний сезон чемпионата Украины проводится по формату, согласно которому 12 команд после двух кругов поделены на две шестёрки. Первая ведёт борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.
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