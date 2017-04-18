20 апреля клубы УПЛ проголосуют за новый формат

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Как сообщает Sportarena, руководство УПЛ на прошлой неделе разослало своим участникам пять проектов формата следующего чемпионата. Премьер-лига просит клубы обговорить их, направить замечания, чтобы собрать рабочую группу по вопросам разработки плана-календаря и формата.

Все пять предложенных клубам вариантов предусматривают участие 12 команд, а также последующее разделение на две или три группы после первого этапа. Принципиальная разница форматов в количестве и сути стыковых матчей.

Нынешний сезон чемпионата Украины проводится по формату, согласно которому 12 команд после двух кругов поделены на две шестёрки. Первая ведёт борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.