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18 апреля 2017, 12:39 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Кравец может пропустить поединок с «Севильей»

Во время вчерашней вечерней тренировки наставник «Гранады» Тони Адамс не досчитался в основной группе пятерых исполнителей.

Во время вчерашней вечерней тренировки наставник Гранады Тони <span class=error>Адамс</span> не досчитался в основной группе пятерых исполнителей. Увеличить
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Украинский форвард Артем Кравец растянул медиальную связку левой щиколотки и его участие в пятничном поединке под вопросом, но скорее всего, украинцу все же придется пропустить этот матч.

Кроме того тренируется индивидуально еще один форвард Адриан Рамос, Димитри Фулкье травмировал мышци голени, Панайотис Коне борется гастроэнтеритом, а Рубен Везу не тренируется из-за гриппа.

Отметим, что матч «Севилья» — «Гранада» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало матча в 22.00.

Гранада
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