Кравец может пропустить поединок с «Севильей»
Во время вчерашней вечерней тренировки наставник «Гранады» Тони Адамс не досчитался в основной группе пятерых исполнителей.
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Украинский форвард Артем Кравец растянул медиальную связку левой щиколотки и его участие в пятничном поединке под вопросом, но скорее всего, украинцу все же придется пропустить этот матч.
Кроме того тренируется индивидуально еще один форвард Адриан Рамос, Димитри Фулкье травмировал мышци голени, Панайотис Коне борется гастроэнтеритом, а Рубен Везу не тренируется
Отметим, что матч «Севилья» — «Гранада» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало матча в 22.00.
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