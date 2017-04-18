«Не нужно занимать место, если вы ничего не можете сделать!»

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Карагандинская футбольная команда «Шахтер», в 2013 году сенсационно выступавшая в Еврокубке, сейчас переживает не лучшие времена.

По результатам сборов в Анталии и первых игр сезона на родине «горняки» с тремя очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Аким области Ерлан Кошанов встретился с руководством футбольного клуба, чтобы из первых уст узнать, почему команда катится вниз.

— Главная причина проигрышей — травмы ключевых игроков, — пояснил исполнительный директор клуба Аскар Абильдаев. — Мы потеряли восемь основных футболистов. Вы должны понимать, что у каждого главного тренера есть игроки, на которых делается ставка в любом матче. Сейчас они почти все травмированы. На ключевых играх в Анталии травмировались трое, еще трое травмировались на последней игре с «Тоболом», 16 апреля….

Объяснительную речь Аскара Абильдаева прервал глава региона. Он предположил, что частые травмы игроков — признак непрофессионализма.

— Нет, Ерлан Жаканович, — попытался разубедить акима главный тренер команды Алексей Ерменко. — Я пересматривал игру несколько раз и уверяю вас, что все травмы контактные. Мышечных травм нет. Футбол — это ведь контактный вид спорта, от этого не уйдешь… Что же по поводу результата, то он, конечно, не такой, как нам бы хотелось. Но я, как главный тренер, знаю команду изнутри, и я вижу, что эти игроки смогут сделать все, как надо. Нужно лишь вселить в них уверенность….

— Вы до осени будете вселять в них уверенность! — возразил Ерлан Кошанов. — А нам сейчас нужен результат! Вот вы, Аскар Зубайдилдаевич, карагандинец? Да! Так вот, с тренером, если разорвем контракт, он уедет, а вы останетесь. Как вы будете людям в глаза смотреть? Они — ваш работодатель. Вы проедаете деньги налогоплательщиков! Огромные деньги! Вы все довольны своей зарплатой? Да? А мы вашей игрой недовольны!

После таких резких слов глава региона с сожалением констатировал, что никакой конкретики от представителей футбольного клуба не услышал. Реальные причины постоянных проигрышей они не озвучили. А вместо конкретного плана действий прозвучали лишь общие лозунги. Вместе с этим аким вспомнил и футболиста Байжанова, который перешел из «Шахтера» в команду Кызылорды:

— Почему отпустили Байжанова? Он был эффективным игроком. Я знаю это как болельщик «Шахтера» со стажем.

— Отпустили, потому что не велись должным образом переговоры, которые должно было вести руководство клуба, — ответила руководитель управления физической культуры, туризма и спорта Наталья Сухорукова.

Таким ответом аким остался недоволен. По итогам встречи он поручил Наталье Сухоруковой создать рабочую группу, которая за неделю бы разобралась в ситуации с футбольным клубом. В первую очередь следует выяснить — действительно ли купленные для команды легионеры — перспективные футболисты, а не «чьи-то знакомые».

— Встретимся с вами через месяц, — сказал на прощание глава региона. — А вам, как главному тренеру, Алексей Борисович, я хочу посоветовать: не нужно занимать место, если вы ничего не можете сделать. Мы найдем, кем вас заменить, если это будет нужно.