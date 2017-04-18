«Милан» заплатит € 15 млн за защитника «Вильярреала» Мусаккио

Sky Sport Italia сообщает, что футболист входит в сферу интересов «Милана», новое руководство которого готово выложить за него € 15 млн.

Мусаккио играет в «Вильярреале» с 2009 года, куда перебрался из молодёжной команды «Ривер Плейт». Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и «жёлтая субмарина» хотела продлить договор, но щедрое предложение россонери может повлиять на переговоры.

В текущем сезоне испанской Примеры Матео Пабло Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал 2 результативных паса и получил 3 жёлтые карточки.