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18 апреля 2017, 12:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» заплатит € 15 млн за защитника «Вильярреала» Мусаккио

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаккио, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

Sky Sport Italia сообщает, что футболист входит в сферу интересов «Милана», новое руководство которого готово выложить за него € 15 млн.

Мусаккио играет в «Вильярреале» с 2009 года, куда перебрался из молодёжной команды «Ривер Плейт». Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и «жёлтая субмарина» хотела продлить договор, но щедрое предложение россонери может повлиять на переговоры.

В текущем сезоне испанской Примеры Матео Пабло Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал 2 результативных паса и получил 3 жёлтые карточки.

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