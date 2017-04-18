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18 апреля 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Ислочь» — «Гомель». Вся выручка от продажи билетов будет перечислена детскому онкологическому центру в Боровлянах

В четвертом туре чемпионата Беларуси-2017 «Ислочь» в столице примет «Гомель». Встреча состоится 23 апреля на стадионе ФК «Минск» и начнется в 19.00. Вся выручка от продажи билетов будет перечислена детскому онкологическому центру в Боровлянах.

В четвертом туре чемпионата <span class=error>Беларуси</span>-2017 <span class=error>Ислочь</span> в столице примет Гомель. Встреча состоится 23 апреля на стадионе ФК Минск и начнется в 19.00. Вся выручка от продажи билетов будет перечислена детскому онкологическому центру в Боровлянах. Увеличить
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Стоимость билетов на секторы 1, 3, 4, 5, 6 — 3 рубля. Стоимость билетов на сектор 2 — 5 рублей. Стоимость билетов на гостевой сектор 7 — 3 рубля. Приобрести можно на сайте bileti.by и в день матча в кассе стадиона, отмечает официальный сайт «Ислочи». Для лиц с ограниченными возможностями, ветеранов Великой отечественной войны, детей до 6 лет вход на стадион бесплатный. Для лиц пенсионного возраста при предъявлении удостоверения и детей от 7 до 14 лет при предъявлении справки из учебного заведения при покупке билетов в кассе стадиона предоставляется скидка в размере 50%.

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