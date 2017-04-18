Стоимость билетов на секторы 1, 3, 4, 5, 6 — 3 рубля. Стоимость билетов на сектор 2 — 5 рублей. Стоимость билетов на гостевой сектор 7 — 3 рубля. Приобрести можно на сайте bileti.by и в день матча в кассе стадиона, отмечает официальный сайт «Ислочи». Для лиц с ограниченными возможностями, ветеранов Великой отечественной войны, детей до 6 лет вход на стадион бесплатный. Для лиц пенсионного возраста при предъявлении удостоверения и детей от 7 до 14 лет при предъявлении справки из учебного заведения при покупке билетов в кассе стадиона предоставляется скидка в размере 50%.