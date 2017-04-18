Неймар рекомендует «Барселоне» наставника сборной Бразилии Тите
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар адресовал слова похвалы главному тренеру национальной команды Тите.
У Неймара поинтересовались, посоветовал бы он руководству каталонского клуба этого специалиста.
«У Тите есть уровень для работы в любом клубе. Да, думаю, что рекомендовал бы Тите «Барселоне», — приводит слова Неймара Esporte Interativo.
Действующий наставник
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