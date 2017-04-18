Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29464710/
18 апреля 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар рекомендует «Барселоне» наставника сборной Бразилии Тите

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар адресовал слова похвалы главному тренеру национальной команды Тите.

У Неймара поинтересовались, посоветовал бы он руководству каталонского клуба этого специалиста.

«У Тите есть уровень для работы в любом клубе. Да, думаю, что рекомендовал бы Тите «Барселоне», — приводит слова Неймара Esporte Interativo.

Действующий наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. В числе его преемников до сих назывались такие специалисты, как наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Кроме того, не исключается кандидатура помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве