Неймар рекомендует «Барселоне» наставника сборной Бразилии Тите

У Неймара поинтересовались, посоветовал бы он руководству каталонского клуба этого специалиста.

«У Тите есть уровень для работы в любом клубе. Да, думаю, что рекомендовал бы Тите «Барселоне», — приводит слова Неймара Esporte Interativo.