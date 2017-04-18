Вальверде покинет пост главного тренера «Атлетика»
Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, Вальверде уже сообщил о своём решении руководству баскского клуба. Правда, президент «Атлетика» Хосу Уррутия продолжает надеяться на то, что Вальверде
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру Вальверде в качестве замены наставнику
По итогам 32 туров Примеры баски набрали 53 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.
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