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18 апреля 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальверде покинет пост главного тренера «Атлетика»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, Вальверде уже сообщил о своём решении руководству баскского клуба. Правда, президент «Атлетика» Хосу Уррутия продолжает надеяться на то, что Вальверде всё-таки пересмотрит своё решение.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру Вальверде в качестве замены наставнику сине-гранатовых Луису Энрике, который покинет свой пост. Сам Вальверде однозначно на этот счёт не высказывался, но и не исключал возможность работы у руля каталонской команды.

По итогам 32 туров Примеры баски набрали 53 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.

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