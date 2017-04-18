Вальверде покинет пост главного тренера «Атлетика»

Согласно информации источника, Вальверде уже сообщил о своём решении руководству баскского клуба. Правда, президент «Атлетика» Хосу Уррутия продолжает надеяться на то, что Вальверде всё-таки пересмотрит своё решение.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру Вальверде в качестве замены наставнику сине-гранатовых Луису Энрике, который покинет свой пост. Сам Вальверде однозначно на этот счёт не высказывался, но и не исключал возможность работы у руля каталонской команды.

По итогам 32 туров Примеры баски набрали 53 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.