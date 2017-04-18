«Интер» готов предложить Симеоне и Конте контракт с зарплатой € 10−11 млн

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главными кандидатами на этот пост являются наставник «Атлетико» Диего Симеоне и рулевой «Челси» Антонио Конте.

Отмечается, что нынешний главный тренер нерадзурри Стефано Пиоли летом, скорее всего, покинет свой пост, поэтому руководство миланского клуба уже подыскивает ему замену.

Вариант с Симеоне считается более реальным, так как «Челси» сейчас категорически против того, чтобы отпустить Конте из стана своего клуба. «Интер», в свою очередь, готов предложить специалистам пятилетний контракт с зарплатой € 10−11 млн в год.