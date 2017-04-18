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18 апреля 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» готов предложить Симеоне и Конте контракт с зарплатой € 10−11 млн

«Интер» хочет пригласить на должность главного тренера нового специалиста.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главными кандидатами на этот пост являются наставник «Атлетико» Диего Симеоне и рулевой «Челси» Антонио Конте.

Отмечается, что нынешний главный тренер нерадзурри Стефано Пиоли летом, скорее всего, покинет свой пост, поэтому руководство миланского клуба уже подыскивает ему замену.

Вариант с Симеоне считается более реальным, так как «Челси» сейчас категорически против того, чтобы отпустить Конте из стана своего клуба. «Интер», в свою очередь, готов предложить специалистам пятилетний контракт с зарплатой € 10−11 млн в год.

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