«Интер» готов предложить Симеоне и Конте контракт с зарплатой € 10−11 млн
«Интер» хочет пригласить на должность главного тренера нового специалиста.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главными кандидатами на этот пост являются наставник «Атлетико» Диего Симеоне и рулевой «Челси» Антонио Конте.
Отмечается, что нынешний главный тренер нерадзурри Стефано Пиоли летом, скорее всего, покинет свой пост, поэтому руководство миланского клуба уже подыскивает ему замену.
Вариант с Симеоне считается более реальным, так как «Челси» сейчас категорически против того, чтобы отпустить Конте из стана своего клуба. «Интер», в свою очередь, готов предложить специалистам пятилетний контракт с зарплатой € 10−11 млн в год.
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