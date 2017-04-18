Дзола покинул пост главного тренера ФК «Бирмингем Сити»

Главный тренер «Бирмингем Сити» Джанфранко Дзола отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети Twitter.

«Джанфранко Дзола объявил о своей отставке с должности тренера», — говорится в сообщении.

Напомним, итальянский специалист Дзола возглавил «Бирмингем» в декабре 2016 года. Под его руководством английский клуб провел 22 матча, в которых одержал всего две победы.

После сорока трех матчей во втором по силе дивизиона Англии «Бирмингем Сити» пока занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.