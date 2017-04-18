Смаков окажет помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской области
Бывший капитан сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Самат Смаков окажет помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской области. Об этом сообщается в официальной станице ФК «Актобе» в Instagram.
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«Наш бессменный капитан Самат Смаков не остался в стороне, в связи с чрезвычайной ситуации природного характера в Актюбинской области!!! в связи с чрезвычайной ситуации природного характера в Актюбинской области!!! P.s Самат не в первый раз оказывает помощь нашей области и людям, живущим здесь! О его неравнодушие мы просто не публиковали ранее! Человек с большой душой! Он просил не афишировать, это полностью наша инициатива!», — говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В Актюбинской области от паводка пострадали 579 дачных домов.
Эвакуировано 1 174, спасено 69 человек. В семи пунктах временного размещения людей находятся 502 человека, в том числе 159 детей, у родственников поселились 672, 690 человек переправлены через реку Илек.
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