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18 апреля 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Смаков окажет помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской области

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Самат Смаков окажет помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской области. Об этом сообщается в официальной станице ФК «Актобе» в Instagram.

ЧС была объявлена в результате подъема уровня воды в реке Илек. Увеличить
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«Наш бессменный капитан Самат Смаков не остался в стороне, в связи с чрезвычайной ситуации природного характера в Актюбинской области!!! в связи с чрезвычайной ситуации природного характера в Актюбинской области!!! P.s Самат не в первый раз оказывает помощь нашей области и людям, живущим здесь! О его неравнодушие мы просто не публиковали ранее! Человек с большой душой! Он просил не афишировать, это полностью наша инициатива!», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В Актюбинской области от паводка пострадали 579 дачных домов.

Эвакуировано 1 174, спасено 69 человек. В семи пунктах временного размещения людей находятся 502 человека, в том числе 159 детей, у родственников поселились 672, 690 человек переправлены через реку Илек.

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