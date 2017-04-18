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18 апреля 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставником «Барселоны» может стать ван Бронкхорст

Руководство «Барселоны» продолжает рассматривать кандидатуры специалистов на пост главного тренера команды.

Руководство Барселоны продолжает рассматривать кандидатуры специалистов на пост главного тренера команды. Увеличить
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Одним из них является наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст, утверждает Tuttomercatoweb.

Ван Бронкхорст в качестве футболиста защищал цвета каталонского клуба с 2003 по 2007 год и владеет испанским языком. Кроме того, он отлично знает философию игры сине-гранатовых.

Нынешний наставник испанского гранда Луис Энрике уже заявил, что по окончании текущего сезона покинет свой пост. В числе его преемников назывались и такие специалисты, как наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Кроме того, не исключается кандидатура помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.

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