«Реал» мог купить Левандовского за € 20 млн, но не хотел расставаться с Бензема

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес был очень впечатлён игрой бывшего футболиста дортмундской «Боруссии», который забил 4 гола «Реалу» в первом матче (4:1) полуфинала Лиги чемпионов сезона-2012/13. Он даже встретился после игры с Левандовским и пообщался с ним, что было подтверждено и игроком. Левандовски собирался пополнить ряды мюнхенской «Баварии», однако его агент Цезари Кухарски сообщил Пересу, что он может за € 20 млн освободить своего клиента от договорённости с «Баварией». Но переход Левандовского в испанский гранд означал расставание с нападающим Каримом Бензема, в целесообразности чего Перес не был уверен. Кроме того, это могло привести к напряжению между «Реалом» и «Баварией». В результате Левандовски в 2014 году на правах свободного агента перешёл в «Баварию».