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18 апреля 2017, 10:29 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Эвертон» хочет продать Лукаку за рекордную сумму

«Эвертон», желающий оставить в команде нападающего Ромелу Лукаку, установил сумму, за которую готов расстаться со своим футболистом.

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Как сообщает Liverpool Echo, ливерпульцы готовы продать бельгийца предстоящим летом за £ 100 млн. Ранее стало известно, что Лукаку не будет подписывать новый контракт с английским клубом. Действующее соглашение бельгийского форварда истекает летом 2019 года. 23-летний Лукаку с 24 голами на данный момент возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ. Таким образом, «ириски» готовы рассмотреть предложения о продаже форварда летом в случае, если потенциальные покупатели будут готовы потратить на Лукаку £ 100 млн.

Эвертон
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