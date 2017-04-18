Быстров дебютирует в матчах «Астаны»
Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана назначил бригаду арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Казахстана.
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Так на игру «Жетысу» — «Астана» в качестве главного судьи назначен Дмитрий Быстров, представляющий город Сарань.
30-летний судья дебютирует в матчах «Астаны» в качестве главного рефери. Правда ранее пути Быстрова и столичной команды пересеклись в первом туре
Также Дмитрий обслуживал один матч дублирующего состава «Астаны». Правда это было в далеком 2011 году, тогда «Локомотив» обыграл «Кайсар» со счетом 2:0, а Быстров показал в той встрече одну желтую и одну красную карточку.
Помогать Дмитрию Быстрову будут представители Павлодара Семен Журавлев и Дмитрий Белоградов. Резервный судья Сергей Ноженко. Инспектировать эту встречу будет Игорь Хисамутдинов (Павлодар).
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