Быстров дебютирует в матчах «Астаны»

Так на игру «Жетысу» — «Астана» в качестве главного судьи назначен Дмитрий Быстров, представляющий город Сарань.



30-летний судья дебютирует в матчах «Астаны» в качестве главного рефери. Правда ранее пути Быстрова и столичной команды пересеклись в первом туре Премьер-Лиги 2017 года, представитель карагандинской области работал в качестве дополнительного ассистента судьи за воротами.



Также Дмитрий обслуживал один матч дублирующего состава «Астаны». Правда это было в далеком 2011 году, тогда «Локомотив» обыграл «Кайсар» со счетом 2:0, а Быстров показал в той встрече одну желтую и одну красную карточку.



Помогать Дмитрию Быстрову будут представители Павлодара Семен Журавлев и Дмитрий Белоградов. Резервный судья Сергей Ноженко. Инспектировать эту встречу будет Игорь Хисамутдинов (Павлодар).