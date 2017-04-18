Хачериди: Доктора пока не говорят мне когда вернусь на поле

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Защитник «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал ход своего восстановления после травмы боковых связок колена.

«Особо рассказывать пока нечего. Лечусь согласно предписанной программе реабилитации. Прохожу все необходимые процедуры. Постоянно занимаюсь в тренажерном зале, поддерживая в тонусе мышцы, которые сейчас можно нагружать.

Моя нога с травмированным коленом пока находится в лангете. Прохожу в ней, как минимум, до 26 апреля. Потом пройду медобследование, и если все будет хорошо, то начнем разрабатывать ногу. И только потом можно будет приступить к пробежкам.

Мое возвращение на поле? Даже мне доктора этого пока не говорят — не хотят загадывать так далеко, — сказал Хачериди.