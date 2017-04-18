Свисток по-украински. Судейский анализ матчей 25-го тура чемпионата Украины

Тур начался в пятницу и продолжился в субботу матчами, по итогам которых арбитры не дали поводов для дискуссий. Мог состояться уникальный уик-энд, во время которого был бы только позитив. Но два воскресных Пасхальных матча не обошлись без ошибок арбитров и ассистентов.

«Черноморец» — «Александрия» 1:0

Арбитр — Дмитрий Кутаков (Киев)

Мирослав Ступар. Дмитрий Кутаков, который в начале второй части чемпионата судил на очень высоком уровне и был одним из передовиков, в этом матче оказался не на высоте. В матче, который не был слишком напряженным, Дмитрий допустил две грубых ошибки.

50-я минута. Борьба Элиаса и Шендрика в штрафной площадке «Александрии». Нападающий «Черноморца» оказался на газоне, арбитр зафиксировал симуляцию со стороны нападающего одесситов, наказав её желтой карточкой.

Мирослав Ступар. На 50-й минуте в штрафной площадке «Александрии» Элиас в борьбе с Антоном Шендриком рухнул на газон. Кутаков на падение среагировал по-своему, показав желтую карточку за симуляцию. Зря. Ведь было нарушение правил, которое надо было наказывать назначением одиннадцатиметрового удара. Шендрик не боролся с Элиасом, а банально своей ногой «заехал» по колену левой ноги Элиаса. Понятно, что нападающий «Черноморца» упал не по собственной инициативе и, тем более, не симулировал. Это ошибка с не назначением одиннадцатиметрового удара.

57-я минута. Офсайд у Ковальца. Кирилл мог выйти на ударную позицию после передачи Татаркова, но был остановлен поднятым флажком.

Мирослав Ступар. Сорвал атаку ассистент Кутакова Андрей Мотыка. Никита Татарков отдал прекрасную передачу Кириллу Ковальцу, тот получил реальный шанс создать опасность для ворот «Александрии», но фиксация вымышленного офсайда остановила атаку «моряков».

90+3-я минута. В результате борьбы за мяч Банады с Хобленко игрок «Александрии» оказался на газоне. Арбитр посчитал, что было нарушение правил со стороны Хобленко. В качестве наказания Алексей получил вторую для себя желтую карточку.

Мирослав Ступар. Дмитрий Кутаков придумал красную карточку для Алексея Хобленко. На левом фланге у углового флажка нападающий в подкате «загреб» мяч, Банада рухнул через него. Кутаков подумал, что Хобленко фолил и этот фол тянул на желтую карточку. Очевидно, что арбитр не разобрался, допустив ошибку. Для Алексея это было уже второе предупреждение в матче.

«Волынь» — «Зирка» 1:0

Арбитр — Виталий Романов (Днепр)

Мирослав Ступар. В целом Романов проводил матч достаточно уверенно. «Очищение» Первой лигой дало свои результаты. Виталий после возвращения старается проявить свои лучшие качества. В этом матче ему это удалось.

Билонога Романов справедливо наказал двумя желтыми карточками. Сначала в моменте, когда Билоног сфолил против Петрова на границе штрафной площадки. А на 67-й минуте Билоног в атаке старался спровоцировать Романова на назначение одиннадцатиметрового, которого не было. За это получил желтую карточку, — уже вторую для себя в этом поединке.

Заслуживает внимания момент на 32-й минуте. «Волынь» усилиями Петрова забила гол. Прошла хорошая передача вразрез от Романюка, Петров вышел один на один с вратарем «Зирки» и отправил мяч в ворота.

Момент «пятьдесят на пятьдесят». Это в плане офсайда. Как показала позже графика программы «Про футбол», положения «вне игры» не было. Но эта графика показала лишь завершающую фазу полета мяча от Романюка и положение Петрова и защитника. Поэтому я больше доверяю стоп-кадру программы «Великий футбол», где видно момент передачи мяча Романюком и нахождения Петрова в минимальном офсайде.

Сложный момент для ассистента. Шлончак, который следил за ситуацией, пропустил эпизод. Причина в том, что ассистент находился не на одной линии с Петровым и защитником «Зирки», а опередил эпизод на метр или два.

«Заря — «Динамо» 0:1

Арбитр — Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Мирослав Ступар. Анатолий в присущей для себя манере старался не портить игру желтыми карточками. Нарушения правил, которые тянули на предупреждение только формально, арбитр пресекал устными замечаниями. Три желтых карточки, вынесены Жабченко — крайне необходимые меры для контроля над игрой.

Судейский эксперт: В момент удара Соболя Гармаш не подставлял руку.

Мяч после удара Эдуарда Соболя попал в руку Дениса Гармаша в штрафной площадке «Динамо». Арбитр пенальти не назначил.

Мирослав Ступар. Гармаш находился на расстоянии полуметра от Соболя. В момент удара Денис не подставлял руку. Рука находилась в естественном положении, поэтому речи о преднамеренной игре рукой, а, следовательно, и нарушении правил, быть не может.

Денис находился во временном цейтноте, поэтому убрать руку не мог физически. Гармаш чувствовал, что мяч может попасть в правую руку, поэтому прижал ее к туловищу. Это отчетливо видно. А левая рука осталась в своем естественном положении.