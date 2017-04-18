Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29462859/
18 апреля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лапорт может перейти из «Атлетика» в «Барселону» вслед за Вальверде

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт может перейти в «Барселону», если летом команду возглавит нынешний наставник басков Эрнесто Вальверде.

Как передаёт Mundo Deportivo, 22-летний Лапорт находится в хороших отношениях с Вальверде и может проследовать за ним в Каталонию.

Также отмечается, что «Барселона» давно следит за 22-летним французским футболистом и будет содействовать этому переходу.

Ранее сообщалось, что Вальверде и наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли являются главными кандидатами на пост преемника Луиса Энрике в «Барселоне».

Атлетик
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве