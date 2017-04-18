Лапорт может перейти из «Атлетика» в «Барселону» вслед за Вальверде

Как передаёт Mundo Deportivo, 22-летний Лапорт находится в хороших отношениях с Вальверде и может проследовать за ним в Каталонию.

Также отмечается, что «Барселона» давно следит за 22-летним французским футболистом и будет содействовать этому переходу.

Ранее сообщалось, что Вальверде и наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли являются главными кандидатами на пост преемника Луиса Энрике в «Барселоне».