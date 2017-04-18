Лапорт может перейти из «Атлетика» в «Барселону» вслед за Вальверде
Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт может перейти в «Барселону», если летом команду возглавит нынешний наставник басков Эрнесто Вальверде.
Как передаёт Mundo Deportivo, 22-летний Лапорт находится в хороших отношениях с Вальверде и может проследовать за ним в Каталонию.
Также отмечается, что «Барселона» давно следит за 22-летним французским футболистом и будет содействовать этому переходу.
Ранее сообщалось, что Вальверде и наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли являются главными кандидатами на пост преемника Луиса Энрике в «Барселоне».
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