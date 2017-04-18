Зидан не подтвердил, что Перес решил оставить его тренером «Реалa»

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Сообщалось, в частности, что президент «сливочных» Флорентино Перес проинформировал французского специалиста о том, что он останется на своём посту и по окончании текущего сезона. Кроме того, подчёркивалось, что для Переса результаты команды не будут играть определяющей роли в этом вопросе.

«Нет, я не обсуждал с руководством клуба этот вопрос. Концентрируюсь лишь на каждодневной работе», — приводит слова Зидана Marca.