Зидан не подтвердил, что Перес решил оставить его тренером «Реалa»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил информацию испанских СМИ относительно его будущего в «Королевском клубе».
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Сообщалось, в частности, что президент «сливочных» Флорентино Перес проинформировал французского специалиста о том, что он останется на своём посту и по окончании текущего сезона. Кроме того, подчёркивалось, что для Переса результаты команды не будут играть определяющей роли в этом вопросе.
«Нет, я не обсуждал с руководством клуба этот вопрос. Концентрируюсь лишь на каждодневной работе», — приводит слова Зидана Marca.
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