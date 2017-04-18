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18 апреля 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д нацелилась на Ляказетта в качестве возможной замены Обамейянгу

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель проявляет интерес к нападающему «Лиона» Александру Ляказетту, сообщает Bild.

Согласно информации источника, в немецком клубе рассматривают этого футболиста в качестве замены форварду Пьер-Эмерику Обамейянгу. Несмотря на то что контракт габонского футболиста с «Боруссией» в силе до лета 2020 года, в клубе никто не уверен, что в следующем сезоне он вновь будет защищать его цвета.

Трансферная стоимость Ляказетта составляет € 40 млн, но не исключается, что французы потребуют за него € 60 млн. Контракт Ляказетта с «Лионом» рассчитан до лета 2019 года.

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