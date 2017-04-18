«Боруссия» Д нацелилась на Ляказетта в качестве возможной замены Обамейянгу

Согласно информации источника, в немецком клубе рассматривают этого футболиста в качестве замены форварду Пьер-Эмерику Обамейянгу. Несмотря на то что контракт габонского футболиста с «Боруссией» в силе до лета 2020 года, в клубе никто не уверен, что в следующем сезоне он вновь будет защищать его цвета.

Трансферная стоимость Ляказетта составляет € 40 млн, но не исключается, что французы потребуют за него € 60 млн. Контракт Ляказетта с «Лионом» рассчитан до лета 2019 года.