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«СЭ» — о том, как провели минувшую неделю российские легионеры в высших лигах Европы.

EUROТУР. НАШИ ЛЮДИ.

з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Высочина — Спарта — 1:0.

Традиционно был активен на правом фланге, исполнял «стандарты». После одного из них «Спарта» должна была забивать, но партнер отправил мяч выше ворот.

н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Млада Болеслав — Богемианс — 1:1.

Снова был брошен в бой с первых минут, но не забил, хотя во втором тайме чуть не создал для себя опасный момент. Голкипер хозяев ошибся при получении передачи, Кабаев оттолкнул его от мяча, но тут же нарушил правила на защитнике.

п. Владислав ЛЁВИН («Млада Болеслав», Чехия). Млада Болеслав — Богемианс — 1:1.

С первой до последней минуты играл в опорной зоне хозяев.

з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Монтана — Славия — 3:4.

Провел вторую игру за новый клуб. Действовал на правом фланге обороны и в одном из эпизодов допустил ошибку, приведшую к назначению пенальти — не успел за рывком соперника, и вратарь вынужден был нарушить правила. Правда, он же 11-метровый удар отразил.

н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Монтана — Славия — 3:4.

Пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Этникос — Эрмис — 1:1.

Вышел в основе, в конце первого тайме был заменен.

з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Этникос — Эрмис — 1:1.

Полностью отыграл матч в центре обороны.

в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Кальмар — Йончепинг — 1:3.

Наблюдал за игрой со скамейки запасных.

н. Аршак КОРЯН («Витесс», Голландия). Эксельсиор — Витесс — 1:0.

Остался в запасе.

в. Иван КОНОВАЛОВ («Бачка», Сербия). Напредак — Бачка — 2:0.

Остался в запасе.

в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Вадуц — Сьон — 0:1.

Получил травму на предыгровой тренировке и из-за этого пропустил матч. Вернется в строй в ближайшее время.

н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Алавес — Вильярреал — 2:1.

Продолжает восстановление после травмы.

н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Белененсиш — Эшторил — 1:3.

Восстановился от повреждения, но пока в основу не попал. Остался в запасе.

з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Ольборг — Орхус — 1:0.

Не играл из-за дисквалификации.

з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Слован Л — Дукла — 3:1.

Не попал в заявку.

з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Тондела — Риу Ави — 2:1.

Не попал в заявку.