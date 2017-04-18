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18 апреля 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Жены нападающих «Барселоны» совместно открыли обувной магазин

Спутница нападающего «Барселоны» Лионеля Месси открыла обувной магазин, а ее партнером по бизнесу стала жена форварда сине-гранатовых Луиса Суареса. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание также предположило, что открытие спутницей Месси своего бизнеса в Барселоне — знак того, что сам футболист готов продлить контракт с каталонцами. Лионель Месси состоит в отношениях с Антонеллой Рокуццо с 2008 года. У пары двое сыновей — Тьяго (2012 г. р.) и Матео (2015 г. р.). Луис Суарес женат на Софии Бальби с 2009 года, у них также двое детей — сын и дочь.

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