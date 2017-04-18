Жены нападающих «Барселоны» совместно открыли обувной магазин

Издание также предположило, что открытие спутницей Месси своего бизнеса в Барселоне — знак того, что сам футболист готов продлить контракт с каталонцами. Лионель Месси состоит в отношениях с Антонеллой Рокуццо с 2008 года. У пары двое сыновей — Тьяго (2012 г. р.) и Матео (2015 г. р.). Луис Суарес женат на Софии Бальби с 2009 года, у них также двое детей — сын и дочь.