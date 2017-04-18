Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29462303/
18 апреля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Исламхан — 30 голов в Премьер-Лиге

Полузащитник алматинского «Кайрата» Бауыржан Исламхан преодолел новый рубеж по забитым голам в рамках Премьер-Лиги.

Полузащитник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Бауыржан <span class=error>Исламхан</span> преодолел новый рубеж по забитым голам в рамках <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бауыржан дебютировал за «Кайрат» в марте 2014 года, когда алматинцы сыграли на «Центральном» стадионе с «Атырау». В июне того же года, Исламхан забил первый гол за «желто-черных», в игре с «Таразом» он оформился дублем.

Таким образом, в матче седьмого тура Премьер-Ллиги с шымкентским «Ордабасы» Бауыржан забил свой 30-й гол за «Кайрат» в чемпионате Казахстана.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

СМИ считают, что боксер, побивший Головкина, никогда не оправится от травм

Почему Канело нуждается в бое с Головкиным

«На охоту на GGG?». Куда полетел Сондерс?