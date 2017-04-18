Исламхан — 30 голов в Премьер-Лиге
Полузащитник алматинского «Кайрата» Бауыржан Исламхан преодолел новый рубеж по забитым голам в рамках
Премьер-Лиги.
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Бауыржан дебютировал за «Кайрат» в марте 2014 года, когда алматинцы сыграли на «Центральном» стадионе с «Атырау». В июне того же года, Исламхан забил первый гол за «желто-черных», в игре с «Таразом» он оформился дублем.
Таким образом, в матче седьмого тура
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