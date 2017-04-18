К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бауыржан дебютировал за «Кайрат» в марте 2014 года, когда алматинцы сыграли на «Центральном» стадионе с «Атырау». В июне того же года, Исламхан забил первый гол за «желто-черных», в игре с «Таразом» он оформился дублем.