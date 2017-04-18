Болельщики «Астаны» признали Граховаца лучшим игроком в матче с «Окжетпесом»

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Наибольшее количество голосов болельщики отдали за Срджана Граховаца. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины зацементировал центр поля, а также стал автором одного из забитых мячей. И в итоге за него отдали свои голоса 23,6% респондентов.

На втором месте расположился Дидар Жалмукан. Молодой полузащитник поучаствовал в двух взятиях ворот. Сначала он отдал голевую передачу на Серикжана Мужикова, а затем заработал пенальти, который реализовал Срджан Граховац.

Тройку сильнейших в опросе замкнул Серикжан Мужиков, чей забитый мяч в итоге стал победным.

Итоги голосования:

1. Срджан Граховац — 23,6%

2. Дидар Жалмукан — 20,6%

3. Серикжан Мужиков — 20,5%

4. Роман Муртазаев — 9,6%

5. Аздрен Ллуллаку — 7,9%

Всего проголосовал 1 871 человек.