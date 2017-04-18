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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29462301/
18 апреля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Болельщики «Астаны» признали Граховаца лучшим игроком в матче с «Окжетпесом»

По окончанию матча «Окжетпес» — «Астана», который завершился победой столичной команды со счетом 3:0, в официальной группе столичного клуба «Вконтакте» прошло голосование по определению лучшего игрока этой встречи.

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Наибольшее количество голосов болельщики отдали за Срджана Граховаца. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины зацементировал центр поля, а также стал автором одного из забитых мячей. И в итоге за него отдали свои голоса 23,6% респондентов.

На втором месте расположился Дидар Жалмукан. Молодой полузащитник поучаствовал в двух взятиях ворот. Сначала он отдал голевую передачу на Серикжана Мужикова, а затем заработал пенальти, который реализовал Срджан Граховац.

Тройку сильнейших в опросе замкнул Серикжан Мужиков, чей забитый мяч в итоге стал победным.

Итоги голосования:
1. Срджан Граховац — 23,6%
2. Дидар Жалмукан — 20,6%
3. Серикжан Мужиков — 20,5%
4. Роман Муртазаев — 9,6%
5. Аздрен Ллуллаку — 7,9%

Всего проголосовал 1 871 человек.

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