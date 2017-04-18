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Также принято решение об изменении даты проведения матча XXII тура Чемпионата «Окжетпес» -«Кайсар» с 29 июля на 30 июля 2017 г. Дополнительно сообщаем, что матч III тура Первенства Республики Казахстан среди команд Второй Лиги перенесен с 21 апреля 2017 г. на более поздний срок. Новая дата проведения матча будет определена позднее.