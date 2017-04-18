Валерий Исаев: Давайте с БАТЭ сегодня немного паузу подержим! Неужели непонятно, что человека нет уже долго и, наверное, это не ангина
Футбольный агент Валерий Исаев, комментируя неубедительный старт БАТЭ в чемпионате Беларуси, призвал поддержать команду.
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«Хотелось бы обратиться к нашим футбольным госаналитикам и специалистам. А давайте с БАТЭ сегодня немного паузу подержим! Неужели непонятно, что человека нет уже долго и, наверное, это не ангина. Все ведь знают, что Капский про свою команду будет слушать, смотреть и читать даже там где нет интернета. Пусть пока разбираются в клубе без нашего словоблудия. Можно перед игрой ЕГО команды просто пожелать скорейшего выздоровления?! Это же только пока!» — написал Исаев в Facebook.
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