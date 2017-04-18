«Брайтон» спустя 34 года вернулся в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

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17 апреля «Брайтон» на своем поле со счетом 2:1 победил «Уиган» и за три тура до завершения Чемпионшипа гарантировал себе место не ниже второго по итогам турнира, что дает путевку в английскую премьер-лигу на следующий сезон.

В активе «чаек», возглавляющих турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата Англии, стало 92 очка после 43 матчей, они на 13 очков опережают «Рединг», идущий третьим, и на 14 — «Хаддерсфилд», у которого одна игра в запасе и четвертое место. Вторую строчку занимает «Ньюкасл» (85).

Ранее «Брайтон» играл в элитном дивизионе чемпионата Англии с 1979 по 1983 год.