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18 апреля 2017, 9:02 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Брайтон» спустя 34 года вернулся в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» обеспечил себе выход в элитный дивизион чемпионата Англии, где играли последний раз 34 года назад.

Брайтон спустя 34 года вернулся в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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17 апреля «Брайтон» на своем поле со счетом 2:1 победил «Уиган» и за три тура до завершения Чемпионшипа гарантировал себе место не ниже второго по итогам турнира, что дает путевку в английскую премьер-лигу на следующий сезон.

В активе «чаек», возглавляющих турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата Англии, стало 92 очка после 43 матчей, они на 13 очков опережают «Рединг», идущий третьим, и на 14 — «Хаддерсфилд», у которого одна игра в запасе и четвертое место. Вторую строчку занимает «Ньюкасл» (85).

Ранее «Брайтон» играл в элитном дивизионе чемпионата Англии с 1979 по 1983 год.
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