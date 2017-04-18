Фанаты датского «Брондбю» закидали футболистов «Копенгагена» дохлыми крысами

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Встреча «Брондбю» — «Копенгаген» прошла в понедельник, 17 апреля, и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Вербич (65-я минута).

Инцидент произошел за пять минут до конца основного времени матча. Игрок «Копенгагена» пошел выполнять угловой удар, и в этот момент болельщики хозяев начали бросать в него и в его партнеров, находящихся по близости, дохлых крыс. Всего было брошено четыре тушки животных.

«Копенгаген» и «Брондбю» являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании. «Копенгаген» выигрывал чемпионат страны 11 раз, «Брондбю» — 10-кратный чемпион.