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18 апреля 2017, 7:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фанаты датского «Брондбю» закидали футболистов «Копенгагена» дохлыми крысами

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Фанаты датского «Брондбю» во время матча чемпионата страны с «Копенгагеном» забросали футболистов команды соперника дохлыми крысами.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Фанаты датского <span class=error>Брондбю</span> во время матча чемпионата страны с Копенгагеном забросали футболистов команды соперника дохлыми крысами. Увеличить
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Встреча «Брондбю» — «Копенгаген» прошла в понедельник, 17 апреля, и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Вербич (65-я минута).

Инцидент произошел за пять минут до конца основного времени матча. Игрок «Копенгагена» пошел выполнять угловой удар, и в этот момент болельщики хозяев начали бросать в него и в его партнеров, находящихся по близости, дохлых крыс. Всего было брошено четыре тушки животных.

«Копенгаген» и «Брондбю» являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании. «Копенгаген» выигрывал чемпионат страны 11 раз, «Брондбю» — 10-кратный чемпион.

Копенгаген
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