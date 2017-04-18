Венгер: Шансы на место в четвёрке у «Арсенала» ещё есть

Встреча прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счётом 1:2.



«Мы хорошо отреагировали на недавние неудачи. Играли не идеально, но старательно и с концентрацией. При 1:1 команда сумела найти в себе силы и победить. Это был настоящий тест, “Мидлсбро” бьётся за выживание и отдал все силы.



Шансы на место в четвёрке у “Арсенала” ещё есть. Мы знали, что нужно побеждать. Теперь у нас небольшой перерыв на Кубок Англии, а затем мы продолжим борьбу в АПЛ», — цитирует Венгера BBC.