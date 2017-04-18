Гол Озила принес «Арсеналу» победу над «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии

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В составе проигравших гол на счету Альваро Негредо (50-я минута). У победителей отличились Алексис Санчес (42) и Месут Озил (71).

«Мидлсбро» продлил свою серию без побед до 15 матчей кряду.

В турнирной таблице «Арсенал» с 57 очками идет шестым, «Мидлсбро» расположился на 19-й позиции, в его активе 24 балла.

В следующем туре «Арсенал» 26 апреля на своем поле примет «Лестер». «Мидлсбро» 22 апреля сыграет на выезде с «Борнмутом».