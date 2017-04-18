Гол Озила принес «Арсеналу» победу над «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 2:1 победил «Мидлсбро» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе проигравших гол на счету Альваро Негредо (50-я минута). У победителей отличились Алексис Санчес (42) и Месут Озил (71).
«Мидлсбро» продлил свою серию без побед до 15 матчей кряду.
В турнирной таблице «Арсенал» с 57 очками идет шестым, «Мидлсбро» расположился на 19-й позиции, в его активе 24 балла.
В следующем туре «Арсенал» 26 апреля на своем поле примет «Лестер». «Мидлсбро» 22 апреля сыграет на выезде с «Борнмутом».
Главные тренеры
|Стив Агнью
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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