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18 апреля 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гол Озила принес «Арсеналу» победу над «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 2:1 победил «Мидлсбро» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мидлсбро продлил свою серию без побед до 15 матчей. Увеличить
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В составе проигравших гол на счету Альваро Негредо (50-я минута). У победителей отличились Алексис Санчес (42) и Месут Озил (71).

«Мидлсбро» продлил свою серию без побед до 15 матчей кряду.

В турнирной таблице «Арсенал» с 57 очками идет шестым, «Мидлсбро» расположился на 19-й позиции, в его активе 24 балла.

В следующем туре «Арсенал» 26 апреля на своем поле примет «Лестер». «Мидлсбро» 22 апреля сыграет на выезде с «Борнмутом».

17.04.2017 22:00 основной раунд: 33-й тур Riverside Stadium
Мидлсбро 1:2 Арсенал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Стив Агнью Арсен Венгер
Голы
50′ Альваро Негредо (Ст. Даунинг) 10
7 Алексис Санчес 42′
11 Месут Езил (А. Рэмси) 71′
Составы
Брэд Гьюзан 12
Даниэль Айяла 4
Бен Гибсон 6
Антонио Барраган 17
7′ Грант Лидбиттер 7
Адам Клейтон 8
Стюарт Даунинг 19
Альваро Негредо 10
17′ Фабиу да Силва 2
Джордж Френд 3
79′ Мартен де Рон 14
82′ Рюди Гестед 29
68′ Гастон Рамирес 21
Адама I Траоре 37
33 Петр Чех
5 Габриэл Паулиста 43′
6 Лоран Косьельни
16 Роб Холдинг
18 Начо Монреаль
8 Аарон Рэмси
15 Алекс Окслейд-Чемберлен 4′
29 Гранит Джака
12 Оливье Жиру
11 Месут Езил 90′
24 Эктор Бельерин
7 Алексис Санчес 90′
34 Франсис Кокелен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
2 Угловые 4
11 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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