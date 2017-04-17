Футболисты «Алавеса» обыграли «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Футболисты «Алавеса» обыграли на своем поле «Вильярреал» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Ибай Гомес (35-я минута) и Родриго Эли (45). У гостей мяч забил Седрик Бакамбю (70).
После этой победы «Алавес» набрал 43 очка и вышел на 11-е место в таблице чемпионата Испании подвинув на 12-ю строчку «Валенсию». «Вильярреал» с 54 баллами пятый.
|17.04.2017 21:45
|основной раунд: 32-й тур
|Mendizorroza
|Алавес
|2:1
|Вильярреал
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Эскриба Фран
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|11
|8
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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