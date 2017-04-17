Футболисты «Алавеса» обыграли «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

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Встреча, прошедшая в понедельник в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Ибай Гомес (35-я минута) и Родриго Эли (45). У гостей мяч забил Седрик Бакамбю (70).

После этой победы «Алавес» набрал 43 очка и вышел на 11-е место в таблице чемпионата Испании подвинув на 12-ю строчку «Валенсию». «Вильярреал» с 54 баллами пятый.