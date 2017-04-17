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17 апреля 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Алавеса» обыграли «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Алавеса» обыграли на своем поле «Вильярреал» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Футболисты <span class=error>Алавеса</span> обыграли на своем поле Вильярреал в матче 32-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Ибай Гомес (35-я минута) и Родриго Эли (45). У гостей мяч забил Седрик Бакамбю (70).

После этой победы «Алавес» набрал 43 очка и вышел на 11-е место в таблице чемпионата Испании подвинув на 12-ю строчку «Валенсию». «Вильярреал» с 54 баллами пятый.

17.04.2017 21:45 основной раунд: 32-й тур Mendizorroza
Алавес 2:1 Вильярреал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Эскриба Фран
Голы
35′ Перес Ибаи Гомес 11
45′ Родригу Эли (Франсиско Фемения Кико) 2
17 Седрик Бакамбу (П. Марио Гаспар) 70′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Родригу Эли 2
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
90+2′ Тео Эрнандез 15
Маркос Льоренте 6
Мануэль Гарсия 19
Силва Дейверсон 20
Франсиско Фемения Кико 21
89′ Виктор Камараса 8
Мартин Карлос Вигарай 22
75′ Перес Ибаи Гомес 11
Руано Дельгадо Алексис 4
61′ 77′ Гаиcка Токеро 18
Александр Катаи 25
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар
5 Матео Пабло Музаккьо 44′
11 Коста Хорда Хауме 90+2′
12 Соберон Альваро Гонсалес
20 Роберто Сориано 66′
21 Бруно Сориано
17 Седрик Бакамбу 26′
16 Родриго Эрнандес 57′
14 Мануэль Тригерос
15 Лопес Альварес Адриан 67′
24 Рафаэль Борре
18 Никола Сансоне 87′
49 Леонардо Суарес
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
5 Угловые 11
8 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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