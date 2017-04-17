Клубы MLS не интересуются Терри, объявившим об уходе из «Челси»
Капитан «Челси» Джон Терри, который сегодня объявил об уходе из лондонской команды по окончании сезона, вряд ли продолжит карьеру в США или Канаде.
Как утверждает Goal, клубы MLS не интересуются опытным защитником.
Сообщается, что ещё в прошлом году североамериканские команды были заинтересованы в кандидатуре Терри и готовы были платить ему $ 750 тыс. в год, но после того, как 36-летний футболист провёл почти весь сезон на скамейке запасных «Челси», интерес за океаном к нему угас. В MLS не хотят тратить деньги на защитников, карьера которых подходит к концу.
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