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17 апреля 2017, 23:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дзола: Прошу прощения за плохие результаты «Бирмингема»

Джанфранко Дзола прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Бирмингем Сити».

Имя преемника итальянского специалиста будет названо позже.

«Прошу прощения, поскольку, конечно же, приходил сюда с огромными ожиданиями со стороны клуба и самого себя. Увы, результаты не были хорошими, и я беру на себя всю ответственность. Я — первый, кого расстраивают эти результаты. Уход их клуба — это неприятно, но если чувствуешь, что не способен помочь этим игрокам, то нет смысла оставаться. Лучше уйти и освободить место для кого-то другого», — приводит слова Дзолы Sportsmole.

«Бирмингем» занимает 20-е место в Чемпионшипе, от зоны вылета клуб отделяют три очка.

Бирмингем Сити
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