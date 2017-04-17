Дзола: Прошу прощения за плохие результаты «Бирмингема»

Имя преемника итальянского специалиста будет названо позже.



«Прошу прощения, поскольку, конечно же, приходил сюда с огромными ожиданиями со стороны клуба и самого себя. Увы, результаты не были хорошими, и я беру на себя всю ответственность. Я — первый, кого расстраивают эти результаты. Уход их клуба — это неприятно, но если чувствуешь, что не способен помочь этим игрокам, то нет смысла оставаться. Лучше уйти и освободить место для кого-то другого», — приводит слова Дзолы Sportsmole.



«Бирмингем» занимает 20-е место в Чемпионшипе, от зоны вылета клуб отделяют три очка.