«Брайтон энд Хоув Альбион» вышел в АПЛ

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Встреча проходила в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и завершилась со счетом 1:1. На гол Колина Куанера хозяева ответили точным ударом Джейкоба Баттерфилда.



«Хаддерсфилд» (78 очков в 42 матчах), занимающий четвертое место в таблице, потерял шансы обойти лидирующий «Брайтон» (92 очка в 43 матчах). «Рединг» (79 баллов в 43 играх) лишился шансов обойти «Брайтон» еще раньше.



«Брайтон энд Хоув Альбион» не играл в элитном дивизионе с сезона-1982/83.