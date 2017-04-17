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17 апреля 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уилшир получил травму, но избежал перелома

Полузащитник Джек Уилшир, арендованный «Борнмутом» у «Арсенала» до конца сезона, получил травму в выездном матче 33-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:4), информирует Daily Mail.

Уилшир был заменён на 56-й минуте после столкновения с форвардом «шпор» Гарри Кейном. Первоначальные снимки показали, что игрок избежал перелома левой малоберцовой кости. В ближайшие дни 25-летний футболист пройдёт углублённое обследование.

В нынешнем сезоне АПЛ Уилшир провёл 29 матчей (22 — с первых минут) и отметился двумя голевыми передачами.

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