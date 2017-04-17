Уилшир получил травму, но избежал перелома

Уилшир был заменён на 56-й минуте после столкновения с форвардом «шпор» Гарри Кейном. Первоначальные снимки показали, что игрок избежал перелома левой малоберцовой кости. В ближайшие дни 25-летний футболист пройдёт углублённое обследование.



В нынешнем сезоне АПЛ Уилшир провёл 29 матчей (22 — с первых минут) и отметился двумя голевыми передачами.