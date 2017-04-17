Дзола, при котором «Бирмингем» выиграл 2 матча из 22, отправлен в отставку

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Имя преемника Дзолы будет названо позже.



Итальянский специалист принял команду 14 декабря, сменив на тренерском мостике Гари Роуэтта. Под его руководством «Бирмингем» провел в Чемпионшипе 22 матча, в которых одержал две победы, семь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, набирая в среднем по 0,6 очка за игру.



«Бирмингем» в Чемпионшипе занимает 20-е место, от зоны вылета клуб отделяют три балла.