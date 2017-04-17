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17 апреля 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дзола, при котором «Бирмингем» выиграл 2 матча из 22, отправлен в отставку

Главный тренер «Бирмингем Сити» Джанфранко Дзола отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует официальный сайт клуба.

Главный тренер Бирмингем Сити Джанфранко <span class=error>Дзола</span> отправлен в отставку с занимаемой должности информирует официальный сайт клуба. Увеличить
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Имя преемника Дзолы будет названо позже.

Итальянский специалист принял команду 14 декабря, сменив на тренерском мостике Гари Роуэтта. Под его руководством «Бирмингем» провел в Чемпионшипе 22 матча, в которых одержал две победы, семь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, набирая в среднем по 0,6 очка за игру.

«Бирмингем» в Чемпионшипе занимает 20-е место, от зоны вылета клуб отделяют три балла.

Бирмингем Сити
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