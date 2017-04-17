«Обдумав предложение “Челси”, я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом
Сегодня стало известно, что капитан «Челси» Джон Терри покинет лондонский клуб грядущим летом.
Экс-игрок сборной Англии защищал цвета лондонского клуба больше 20-ти лет.
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«Советский спорт» приводит прощальные слова 35-летнего защитника, который выиграл вместе с командой чемпионат (4 раза), Кубок (5), а также Суперкубок Англии (2), Кубок Лиги (3), Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«После стольких лет многое хочется сказать, но я хотел бы поблагодарить всех сотрудников этого великого клуба. От тренеров и товарищей по команде до фанатов, которые всегда оказывали мне невероятную поддержку на протяжении многих лет. Не знаю, что сказать. Думаю, в ближайшее время у меня будет возможность поговорить об этом», — сказал Терри.
О планах на ближайшее время
«Что касается моего будущего, то окончательное решение будет принято немного позже, поскольку сейчас я сконцентрирован на выступлении за “Челси”. Хочу помочь своему клубу добиться успеха в этом сезоне», — заявил защитник.
О переговорах с руководством
«Должен отметить, что у нас всегда были отличные отношения с руководством, которые будут продолжаться и после моего ухода из команды. Да, мы вели переговоры о продлении контракта, все складывалось в позитивном ключе, но я тщательно все обдумал и принял решение уйти этим летом. На мой взгляд, я ухожу в подходящее время. Мне кажется, что я могу показать еще
О своей игре за «Челси»
«Знаете, сложно описать мою любовь к “Челси” и к болельщикам этого клуба. Они просто изумительны. Хотел бы поблагодарить всех и каждого, потому что все трофеи, которые команда выиграла за все это время, мы добыли вместе. Никогда не забуду этот период своей жизни. Огромное спасибо всем», — заключил игрок, слова которого приводит официальный сайт «синих».
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