Джон Терри: После 22 лет в «Челси» мне есть что сказать многим в команде

Сегодня лондонцы объявили, что игрок покинет команду по окончании сезона.

— После 22 лет в «Челси» мне есть что сказать многим в команде, — приводит официальный сайт «синих» слова Терри. — Я благодарен огромному числу людей в этом великом клубе. На протяжении многих лет они поддерживали меня. У меня будет возможность поблагодарить каждого из них.