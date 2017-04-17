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17 апреля 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джон Терри: После 22 лет в «Челси» мне есть что сказать многим в команде

Защитник «Челси» Джон Терри поблагодарил клуб за поддержку на протяжении всех лет его карьеры.

Сегодня лондонцы объявили, что игрок покинет команду по окончании сезона.

— После 22 лет в «Челси» мне есть что сказать многим в команде, — приводит официальный сайт «синих» слова Терри. — Я благодарен огромному числу людей в этом великом клубе. На протяжении многих лет они поддерживали меня. У меня будет возможность поблагодарить каждого из них.

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