Футболист Джон Терри покинет «Челси» после завершения сезона
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защитник английского «Челси» Джон Терри покинет футбольный клуб после завершения сезона. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Контракт 36-летнего Терри с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, «Челси» не предлагал защитнику новое соглашение. Ранее СМИ сообщали, что Терри перейдет в один из китайских клубов.
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