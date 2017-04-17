Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29458370/
17 апреля 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Джон Терри покинет «Челси» после завершения сезона

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защитник английского «Челси» Джон Терри покинет футбольный клуб после завершения сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист Джон Терри покинет Челси после завершения сезона - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт 36-летнего Терри с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, «Челси» не предлагал защитнику новое соглашение. Ранее СМИ сообщали, что Терри перейдет в один из китайских клубов.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Тренер: австралиец Перкинс может выступить за сборную России на ЧЕ по велотреку

Путин подписал закон об ужесточении ответственности для болельщиков

Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов