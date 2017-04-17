Поступок дня. Как игрок «Ордабасы» спас жизнь человеку
Никита Бочаров хорош не только, как футболист.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вчера в одной из социональных сетей клуба «Ордабасы», появилось вот такое сообщение:
«Добрый вечер! Уважаемая команда, хотим поблагодарить вашего игрока по имени Никита Бочаров.
Сегодня в парке напротив КБТУ мужчина без сознания лежал на тротуаре. В парке было много людей: мамочки с детьми, парочки, взрослые люди… и никто не обратил внимания на лежащего человека. Все проходили мимо будто его и нет. Да чего же все стали червствыми и безразличными к окружающим. Никита был единственным из всех прохожих кто дождался с нами скорой помощи. Он до конца стоял рядом с пострадавшим и поддерживал его, несмотря на то, что через три часа должна была начаться игра. Огромное спасибо тебе за твою человечность. Ты пример для подражания!"
Сам Никита позже рассказал Prosports.kz о произошедшем:
— Действительно возникла такая ситуация в которой я оказал свою помощь человеку. Не считаю что сделал
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter