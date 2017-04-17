Поступок дня. Как игрок «Ордабасы» спас жизнь человеку

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Вчера в одной из социональных сетей клуба «Ордабасы», появилось вот такое сообщение:

«Добрый вечер! Уважаемая команда, хотим поблагодарить вашего игрока по имени Никита Бочаров.

Сегодня в парке напротив КБТУ мужчина без сознания лежал на тротуаре. В парке было много людей: мамочки с детьми, парочки, взрослые люди… и никто не обратил внимания на лежащего человека. Все проходили мимо будто его и нет. Да чего же все стали червствыми и безразличными к окружающим. Никита был единственным​ из всех прохожих кто дождался с нами скорой помощи. Он до конца стоял рядом с пострадавшим и поддерживал его, несмотря на то, что через три часа должна была начаться игра. Огромное спасибо тебе за твою человечность. Ты пример для подражания!"

Сам Никита позже рассказал Prosports.kz о произошедшем: