Президент УЕФА предложил пост казахстанцу

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Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью Prosports.kz, рассказал о возможном назначении в один из комитетов УЕФА.

— Президент УЕФА пригласил меня работать в один из комитетов, скоро появится информация по назначениям в них. Работа в одном из 19 комитетов УЕФА даст возможность ближе контактировать с организацией. Через 2 года, я не могу точно говорить, но предполагается, будут выборы новых восьми человек в Исполком. Если я буду готов, то поборюсь на выборах за пост в Исполкоме УЕФА.