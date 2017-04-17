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17 апреля 2017, 16:12 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Президент УЕФА предложил пост казахстанцу

Глава УЕФА пригласил Кайрата Боранбаева в главный футбольный орган Старого света.

Глава <span class=error>УЕФА</span> пригласил <span class=error>Кайрата</span> Боранбаева в главный футбольный орган Старого света. Увеличить
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Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью Prosports.kz, рассказал о возможном назначении в один из комитетов УЕФА.

— Президент УЕФА пригласил меня работать в один из комитетов, скоро появится информация по назначениям в них. Работа в одном из 19 комитетов УЕФА даст возможность ближе контактировать с организацией. Через 2 года, я не могу точно говорить, но предполагается, будут выборы новых восьми человек в Исполком. Если я буду готов, то поборюсь на выборах за пост в Исполкоме УЕФА.

Кайрат
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