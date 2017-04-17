Директор по безопасности «Бастии» подаст в суд на главу ФК «Лион» за клевету

В воскресенье в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и «Лионом» было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков «Лиона». Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером «Лиона» Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

Ранее президент «Лиона» заявил, что Агостини ударил Лопеша. Кроме того, как сообщало AFP, Лопеш, а также еще два футболиста «Лиона» Матье Горжлен и Жан-Филипп Матета обратились в полицию с заявлениями.

«Я подтверждаю, что буду подавать жалобу на ложные обвинения, — сказал Агостини. — Я не могу это просто так оставить. В перерыве я тихо подошел к Антони Лопешу, чтобы попросить его успокоиться. Он оскорбил мою семью и попытался меня ударить».

Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание по беспорядкам в Бастии в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.

«Бастия» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, «Лион» (54) находится на четвертой строчке.