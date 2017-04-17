Директор по безопасности «Бастии» подаст в суд на главу ФК «Лион» за клевету
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Директор по безопасности футбольного клуба «Бастия» Антони Агостини собирается подать в суд на президента «Лиона»
Жана-Мишеля Ауласа за ложные обвинения в нападении на вратаря лионского клуба Антони Лопеша. Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.
В воскресенье в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и «Лионом» было отложено
Ранее президент «Лиона» заявил, что Агостини ударил Лопеша. Кроме того, как сообщало AFP, Лопеш, а также еще два футболиста «Лиона» Матье Горжлен и
«Я подтверждаю, что буду подавать жалобу на ложные обвинения, — сказал Агостини. — Я не могу это просто так оставить. В перерыве я тихо подошел к Антони Лопешу, чтобы попросить его успокоиться. Он оскорбил мою семью и попытался меня ударить».
Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание по беспорядкам в Бастии в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.
«Бастия» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, «Лион» (54) находится на четвертой строчке.
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