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17 апреля 2017, 16:02 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Профутбол: Подпись главы Комитета ФФУ, отменившего матч «Полтава» — «Шахтер», была подделкой

Журналисты программы «Профутбол» провели графологическую экспертизу документа, которая заключила, что подпись — «грубая подделка».

Журналисты программы <span class=error>Профутбол</span> провели графологическую экспертизу документа которая заключила что подпись — грубая подделка. Увеличить
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Дело о несыгранном матче ¼ финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» получило неожиданное продолжение.

«Профутбол» обратился в киевское независимое судебное-экспертное учреждение, которое провело графологическую экспертизу документа об отмене игры. Вопросы вызвала подпись главы комитета Геннадия Прокопивича, которая была не похожа на его предыдущие подписи.

«Это достаточно грубая подделка. Обычно, если пытаются подделать подпись, то делают это более старательно. Подпись Прокоповича в этом протоколе выполнена не им, а другим лицом с подражанием», — уверяет графолог Елена Кривошеина.

Сам Прокопович всячески опровергает сомнения в достоверности подписи.

«Я не знаю, почему есть сомнения, что подпись не моя. Я свое решение озвучил на КДК. Это моя подпись, и точка», — сказал Прокопович.

Напомним, ФФУ запретила клубу «Полтава» принимать «Шахтер» на стадионе «Локомотив» из-за плохого состояния газона на арене. «Полтаве» было засчитано техническое поражение, но клуб не согласен с решением КДК ФФУ и будет подавать апелляцию.

Шахтер Д
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