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Дело о несыгранном матче ¼ финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» получило неожиданное продолжение.

«Профутбол» обратился в киевское независимое судебное-экспертное учреждение, которое провело графологическую экспертизу документа об отмене игры. Вопросы вызвала подпись главы комитета Геннадия Прокопивича, которая была не похожа на его предыдущие подписи.

«Это достаточно грубая подделка. Обычно, если пытаются подделать подпись, то делают это более старательно. Подпись Прокоповича в этом протоколе выполнена не им, а другим лицом с подражанием», — уверяет графолог Елена Кривошеина.

Сам Прокопович всячески опровергает сомнения в достоверности подписи.

«Я не знаю, почему есть сомнения, что подпись не моя. Я свое решение озвучил на КДК. Это моя подпись, и точка», — сказал Прокопович.