Профутбол: Подпись главы Комитета ФФУ, отменившего матч «Полтава» — «Шахтер», была подделкой
Журналисты программы «Профутбол» провели графологическую экспертизу документа, которая заключила, что подпись — «грубая подделка».
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Дело о несыгранном матче ¼ финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» получило неожиданное продолжение.
«Профутбол» обратился в киевское независимое
«Это достаточно грубая подделка. Обычно, если пытаются подделать подпись, то делают это более старательно. Подпись Прокоповича в этом протоколе выполнена не им, а другим лицом с подражанием», — уверяет графолог Елена Кривошеина.
Сам Прокопович всячески опровергает сомнения в достоверности подписи.
«Я не знаю, почему есть сомнения, что подпись не моя. Я свое решение озвучил на КДК. Это моя подпись, и точка», — сказал Прокопович.
Напомним, ФФУ запретила клубу «Полтава» принимать «Шахтер» на стадионе «Локомотив»
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