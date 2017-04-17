КДК дисквалифицировал Кадио и Щеткина на три игры и вынес штрафы на 825 тысяч тенге

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На состоявшемся 17 апреля заседании Контрольно-дисциплинарного комитета приняты следующие решения:

Премьер-лига

V тур

«Актобе» — «Акжайык»

В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

В соответствии ст. 131 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба «Актобе» Рахаева И. санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за несоблюдение главным тренером требования об обязательном рукопожатии.

«Шахтер» — «Кайрат»

В соответствии со ст.91 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за задержку установленного времени начала второго тайма матча по вине команды.

VI тур.

«Астана» — «Актобе»

В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование болельщиками команды во время матча ненормативной лексики (нецензурных выражений) в адрес официального лица матча.

VII тур

«Шахтер» — «Тобол»

В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Шахтер» Дидье Борис Кадио на три матча — за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Дидиер Борис Кадио определить 17 апреля 2017 года.

В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тобол» Щеткина А. на три матча — за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Щеткина А. определить 17 апреля 2017 года.

Первая лига

I тур

«Кыран» — «Экибастуз».

В соответствии ст. 115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кыран» санкцию в виде «штрафа в размере 75. 000 (семьдесят пять тысяч) тенге» — невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка, в том числе привлечение меньшего, чем предусмотрено регламентами соревнований сотрудников органов внутренних дел).

Источник: ФФК.